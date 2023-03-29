Aile dizisi Ekrem (Eko) öldü mü?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisi, ekran macerasında 4 haftayı geride bıraktı. Entrika yüklü dizinin 28 Mart'ta yayınlanan 4. bölümüne Eko karakterinin vurulması damga vurdu.

Aile'nin 4. Bölümünde; Ati, Aslan'a hayırlı olsun mesajı attı. Mesajda hediyen dışarıda yazısını görünce Aslan hemen dışarıya çıktı. O sırada Eko ve Yağmur sohbet ederken bir motorsiklet yanlarına yaklaştı. Motorsikletli adam silahını çıkardı ve Eko'yu vurdu. Aslan ve diğerleri hemen Eko'nun başına toplandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Eko'nun akıbeti 4 Nisan Salı günü ekrana gelecek 5. bölümde belli olacak.