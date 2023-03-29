Aile dizisi Ekrem (Eko) öldü mü?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile dizisi, ekran macerasında 4 haftayı geride bıraktı. Entrika yüklü dizinin 28 Mart'ta yayınlanan 4. bölümüne Eko karakterinin vurulması damga vurdu.
Aile'nin 4. Bölümünde; Ati, Aslan'a hayırlı olsun mesajı attı. Mesajda hediyen dışarıda yazısını görünce Aslan hemen dışarıya çıktı. O sırada Eko ve Yağmur sohbet ederken bir motorsiklet yanlarına yaklaştı. Motorsikletli adam silahını çıkardı ve Eko'yu vurdu. Aslan ve diğerleri hemen Eko'nun başına toplandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Eko'nun akıbeti 4 Nisan Salı günü ekrana gelecek 5. bölümde belli olacak.
UMUTCAN ÜTEBAY KİMDİR?
Umutcan Ütebay,1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Birkaç tiyatro oyununda rol alan oyuncu ilk dizi deneyimi olan Afilli Aşk dizisinde 'Sabri Horoz' karakterini canlandırdı.
Ardından Üç Kuruş dizisinde yer alan Umutcan Ütebay, 2023 mart ayında ekran macerasına başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Eko karakterine hayat veriyor.