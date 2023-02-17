Aile dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm tarihi belli oldu mu?

Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan ‘Aile’nin yayın tarihi 14 Şubat olarak açıklanmış ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle yayın tarihi değişmişti.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Aile dizisinin yeni tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı ancak dizinin 21 Şubat Salı günü başlaması bekleniyor. OYUNCULAR KİMLER?



Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği "Aile"nin oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer rol alıyor.





