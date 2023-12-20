Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi en başarılı oyuncularını buluşturan dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Dizi 30. bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde. Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.





Dizide finale doğru yaklaştıkça vedalar da artacak. Sezon başında avukat Serap rolüyle “Aile” dizisine dahil olan ve Cihan’a hayat veren Nejat İşler’le partner olan Selin Şekerci dramatik bir sonla “Aile” dizisine veda edecek.