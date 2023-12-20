Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi finale adım adım yaklaşıyor. Salı akşamları izleyicilerle buluşan Aile'nin final bölümü başından planlanmıştı. Planlanan final bölümünde bir değişiklik olup olmadığı şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Aile dizisi ne zaman final yapacak?

Nejat İşler, Nur Sürer, Canan Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya gibi en başarılı oyuncularını buluşturan dizi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü  30 bölüm niyetiyle başlamıştı. 30. bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde biteceği yönünde. Reytinglerde büyük bir artış olursa ise birkaç hafta daha uzama ihtimalinin de gündemini koruduğu diziyi son bölüme kadar Hakan Bonomo yazacak.

Aile dizisi ne zaman final yapacak? - 1

Dizide finale doğru yaklaştıkça vedalar da artacak. Sezon başında avukat Serap rolüyle “Aile” dizisine dahil olan ve Cihan’a hayat veren Nejat İşler’le partner olan Selin Şekerci dramatik bir sonla “Aile” dizisine veda edecek.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...