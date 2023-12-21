Aile dizisinin 25. bölüm finalinde kim vuruldu, Avukat Serap öldü mü?

Aile dizisinin 25. bölüm finali sosyal medyaya damga vurdu. Bölümün çarpıcı final sahnesinde Serap, yıllarca saklanan büyük sırrı sonunda itiraf ederken, diğer tarafta Bedri de babasının İlyas olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Serap’ın itirafı Soykanları derinden sarstı. Yusuf Soykan’ın kendisine tecavüz ettiğini açıklayan Serap, ardından silahını çıkartıp Hülya Soykan’a doğrulttu. O sırada ailenin araya girmesiyle yaşanan karmaşada patlayan silah sesi kimin vurulduğuyla ilgili büyük bir merak yarattı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finale doğru yaklaştıkça vedalar da artacak. Sezon başında avukat Serap rolüyle “Aile” dizisine dahil olan ve Cihan’a hayat veren Nejat İşler’le partner olan Selin Şekerci dramatik bir sonla “Aile” dizisine veda edecek.