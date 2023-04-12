Aile dizisinin Ati'si (Atilla) Ushan Çakır kimdir?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol aldı. 2011 yılında ise Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlendi.

Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yaptı.

ATİLLA ÖZYILMAZ (ATİ)



Nam-ı diğer Ati. Aslan’ın ortağı olmak istediği medya şirketinin patronu. Kibirli ve hırslı bir adamdır. Yapacağı büyük atılımlar onu Soykanlarla karşı karşıya getirecektir.