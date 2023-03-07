Aile dizisinin Aysel'i Ecem Simge Yurdatapan kimdir?

Ecem Simge Yurdatapan, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Yurdatapan, ilk oyunculuk deneyimini tiyatro sahnesinde yaşadı. ilk ekran projesi ise 2016 yapımı "Babam ve Ailesi" dizisi oldu.



Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı Hayat Sırları dizisinde Tuba Türkkan karakterine hayat verdi.



Mucize Doktor dizisine Doruk karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı. Son olarak Düş Peşine adlı sinema filminde rol aldı. Aile dizisinin kadrosuna dahil olan Ecem Simge Yurdatapan, Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi Aysel karakterine hayat verecek.