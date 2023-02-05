Aile dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

Show TV’nin uzun süredir merakla beklenen Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘Aile’nin yayın tarihi açıklandı. 14 Şubat’ta Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizi aşk, aksiyon ve aile ilişkilerini işleyecek. Dizinin tanıtımarında Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği ‘Aslan’ karakterinin Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Devin’ karakterine kurduğu ‘Sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın’ cümlesi dikkat çekti.

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.



Kadronun dikkat çeken isimlerinden Nejat İşler, Soykan ailesinden 5 yıl önce kopmuş, karanlık ve tekinsiz bir adama dönüşen ailenin kara koyunu Cihan Soykan’a hayat verecek.

AİLE DİZİSİ KONUSU



14 Şubat’ta Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.



