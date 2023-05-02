Aile dizisinin İlyas Koruzade'si Musa Uzunlar kimdir?

Musa Uzunlar 22 Nisan 1959 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları içerisinde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.

Devlet Tiyatroları'nda yönetim görevleri yapmasının yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nde, Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaparak farklı yönlerde de çalışmalarda bulundu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Ana Sanat Dalı, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda da eğitmen olarak görev aldı.