Aile dizisinin Turgut'u (Tugi) Abdurrahman Yunusoğlu kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Abdurrahman Yunusoğlu, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalıdır. Giresunlu bir anne ve Şanlıurfalı bir babanın oğlu. Liseden mezun olduktan sonra dokuz yıl bir firmada çalıştı. Sonunda masa başı işinden sıkılarak taksiciliğe başladı. Taksicilik yaparken Fırat Çelik tarafından fark edilerek tiyatro oyunları, sinema filmleri ve dizilerde oynamaya başladı.



2012-2013 boyunca Kuzey Güney dizisi kadrosunda yer alan Abdurrahman Yunusoğlu, daha sonra Atçalı Kel Mehmet gibi sinema filmleriyle, Ufak Tefek Cinayetler ve Yaşamayanlar gibi dizilerde rol aldı.

2020 yılında yer aldığı Babil dizisinde Saffet karakterini canlandırdı. 2021-2023 yıllarında Saygı, Oğlum, Etkileyici, Aile gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.