Aile dizisinin Yusuf Soykan'ı Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında?

Tamer Yiğit, kimlik adıyla Tamer Özyeğitoğlu, 19 Ocak 1942 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses dergisinin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

Balıkesirspor yönetim kurulu üyeliği, Sinema oyuncuları derneği kurucusu ve Yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.



Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Ali Selçuk Toros" karakterini canlandırdı. 2008'de karakterinin rolü sona eren oyuncu, 12 yıl sonra Kuruluş Osman dizisinde "Ertuğrul Gazi" rolüyle oyunculuğa döndü.

