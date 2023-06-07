Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları ve konusuna ilişkin ayrıntılar

Ailecek Şaşkınız babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat’ın başından geçenleri anlatıyor. Ahmet Kural ve Cemcir'in başrollerini paylaştığı filmde ikiliye kadroda; Saadet Işıl Aksoy
Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Bihter Dinçel, Çağlar Ertuğrul ve Mustafa Alabora eşlik ediyor.
NEREDE ÇEKİLDİ?
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolü üstlendiği “Ailecek Şaşkınız” filminin İstanbul’da başlayan çekimleri Bursa’da sona erdi.
AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...