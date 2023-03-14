Aile'de Devin'in babası Ergun Akın'ı canlandıran Ozan Gözel kimdir?

Aile dizisinin ekran macerasına başlaması ardından gündeme gelen karakterlerden biri de Devin Akın'ın babası Ergun Akın oldu. İki kızını terk edip bambaşka bir hayat kuran, narsist bir kişilik olan Ergun Akın'ı Ozan Gözel canlandırıyor. Peki, Aile'de Devin'in babası Ergun Akın'ı canlandıran Ozan Gözel kimdir?

Aile'de Devin'in babası Ergun Akın'ı canlandıran Ozan Gözel kimdir?

1971 yılında Balıkesir Edremit’te dünyaya geldi. 1993 Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra, aynı yıl İTÜ Yüksek Lisans programını kazandı. 1994 yılında MSÜ Şehir ve Bölge Planlama/Kentsel Tasarım programını kazandı, 1998 yılında mezun oldu. 

Studio Oyuncuları’nda görev almış ayrıca 2004 yılı itibarıyla İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. Şehir Tiyatroları sahne yöneticiliği yapmış, 2019-2021 yıllarında genel sanat yönetmen yardımcısı olarak görev ifa etmiştir. Ayrıca Oyuncular Sendikası denetleme kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

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