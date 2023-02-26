Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Show TV’nin merakla beklenen Ay Yapım imzalı dizisi Aile'nin ilk bölüm tarihi belli oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 14 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile erteleme kararı verildi. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak, oyuncular kimler?

Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘’ ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 7 Mart’ta Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı.

Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? - 1

AİLE DİZİSİ KONUSU

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? - 2

AİLE OYUNCU KADROSU

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan eşlik ediyor.Aile'nin usta oyuncuları ise Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer olarak göze çarpıyor.

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