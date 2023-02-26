Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

AİLE DİZİSİ KONUSU

‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

