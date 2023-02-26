Aile'nin yayın tarihi belli oldu: Yeni dizi Aile ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Aile’ ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizinin merak edilen yayın tarihi belli oldu. 7 Mart’ta Show TV’de yayınlanmaya başlayacak dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı.
AİLE DİZİSİ KONUSU
‘Aile’ dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.
AİLE OYUNCU KADROSU
Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan eşlik ediyor.Aile'nin usta oyuncuları ise Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer olarak göze çarpıyor.