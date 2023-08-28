Akif dizisinin oyuncuları kimler? (İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler içeriyor)

Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni ve şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler içeren Akif dizisi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin hem güçlü bir oyuncu kadrosu hem de izleyenleri derinden etkileyecek bir hikayesi bulunuyor. İşte Akif dizisinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Akif dizisinin oyuncuları kimler? (İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler içeriyor)

Akif dizisi dijital platform ardından TRT ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. 'u Fikret Kuşkan'ı canlandırdığı yapımda, Akif'in eşi İsmet Hanım'ı ise Özge Borak oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.

Akif dizisinin oyuncuları kimler? (İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler içeriyor) - 1

AKİF DİZİSİNİN KONUSUNA İLİŞKİN

Ersoy'un aile fertlerinden Mümtaz'ın, Balkan Harbi'nin en hararetli günlerinde cepheden fikirleri değişmiş olarak dönmesiyle başlayan hikaye, usta şairin 'nı yazma sürecini işliyor. 

Akif dizisinin oyuncuları kimler? (İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler içeriyor) - 2

Bir yanda ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.

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