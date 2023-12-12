Akif filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? (Akif filmi konusu ve kadrosu)

Mehmet Akif'in İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihe kadarki dönemini anlatan "Akif" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.
2021 yılında vizyona giren Akif filmi 12 Aralık 2023 tarihinde TV'de ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı "Akif", izleyicilere Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsüne tanıklık etme olanağı sunacak.
AKİF FİLMİ OYUNCULARI
Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.
AKİF FİLMİ KONUSU
İstanbul işgal altındadır ve insanlar yıllardır savaşın devam etmesiyle direnme ve savaşma gücünü kaybetmektedir. Ankara merkezli bir direniş başlatan Mustafa Kemal kurtuluş için halkı bir araya getirir. Bu sırada işgal devletleri, Anadolu halkını Ankara yönetimine karşı kışkırtmak için İslam üzerinden propaganda yapar. Savaşta işlerini şansa bırakmak istemeyen işgal devletleri, Mustafa Kemal’i öldürme kararı alır ve bunun için Hintli Müslüman Mustafa Sagir görevlendirilir. Mustafa Kemal, işgal devletlerinin propagandasını engellemek ve halkın kurtuluş mücadelesine katılmasını artırmak için Mehmet Akif’i Ankara’ya çağırır. 13 yaşındaki oğluyla birlikte yola çıkan Mehmet Akif, Ankara’ya doğru ilerlerken başına birçok olay gelir. Yaşadıklarından, şahit olduklarında derinden etkilenen Mehmet Akif bu süreçte İstiklal Marşı’nı yazmaya çalışır.
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