Aldatmak dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Aldatmak dizisi ekran macerasına kısa bir ara verdi. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi 19 Ekim Perşembe günü tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin 42. bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.



ALDATMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.



Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.