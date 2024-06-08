Alev karakteri Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisi 7 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Sezon finaline damga vuran anlardan biri de Abdullah Ünal'dan bebek bekleyen Müjde Uzman'ın apar topar yurt dışına çıkması oldu. Peki, Alev karakteri Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldı mı?

Alev karakteri Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanan ikinci sezon finalinde ekibe veda edenler oldu. Kadrodan ayrılan isimlerden biri de Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman oldu.

Alev karakteri Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrıldı mı? - 1

Uzman, veda paylaşımında; "Alev..Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır.
..ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde." ifadelerine yer verdi.

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