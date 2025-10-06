Aleyna Bozok Kızılcık Şerbeti dizisinde

Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Gold Film imzalı yapımda dikkat çeken bir geri dönüş yaşanıyor. Dizide Arslan ailesinin en küçük kızı Çimen’e hayat veren Selin Türkmen, yeni bölümle birlikte ekibe yeniden katılıyor.



Geçtiğimiz sezonun sonunda diziden ayrılan Çimen karakterinin dönüşü, hikayeye duygusal bir dinamizm katarken Arslan ailesini de sevince boğacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çimen’in dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter, Yasemin de dahil olacak.



Yasemin’e genç oyuncu Aleyna Bozok hayat verecek. 109. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Yasemin, Çimen’le kısa sürede yakın arkadaş olacak ve Arslan ailesinin ilgisini çekecek. Ancak aynı bölümde, aile içinde büyük bir krizin fitilini ateşleyecek sürpriz bir gelişme de yaşanacak.