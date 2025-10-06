Aleyna Bozok Kızılcık Şerbeti dizisinde
Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim katıldı. Genç oyuncu Aleyna Bozok, dizinin 109. bölümünde Yasemin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dördüncü sezonuyla ekrana gelen yapımda Bozok’un canlandıracağı Yasemin, Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’le yakın arkadaş olacak ve hikâyeye yeni bir soluk getirecek.
Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği, Gold Film imzalı yapımda dikkat çeken bir geri dönüş yaşanıyor. Dizide Arslan ailesinin en küçük kızı Çimen’e hayat veren Selin Türkmen, yeni bölümle birlikte ekibe yeniden katılıyor.
Geçtiğimiz sezonun sonunda diziden ayrılan Çimen karakterinin dönüşü, hikayeye duygusal bir dinamizm katarken Arslan ailesini de sevince boğacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çimen’in dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter, Yasemin de dahil olacak.
Yasemin’e genç oyuncu Aleyna Bozok hayat verecek. 109. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Yasemin, Çimen’le kısa sürede yakın arkadaş olacak ve Arslan ailesinin ilgisini çekecek. Ancak aynı bölümde, aile içinde büyük bir krizin fitilini ateşleyecek sürpriz bir gelişme de yaşanacak.
ALEYNA BOZOK KİMDİR?
Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Aleyna Bozok, televizyon dünyasında adını duyurmaya başladı. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde alan Bozok, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Diyetetik Bölümü mezunudur.
Kariyerine oyunculukla adım atan Aleyna Bozok, daha önce “Yalı Çapkını” dizisinde rol almış ve ardından Kanal D’de yayınlanan “Annem Ankara” dizisinde Güneş karakterini canlandırmıştır. Genç yaşına rağmen performansıyla dikkat çeken Bozok, sosyal medyada da aktif bir isimdir.
Son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosuna Yasemin karakteriyle katılan Aleyna Bozok, yeni rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.
