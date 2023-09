Survivor All Star 2024'de yarışacak olan Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı "X" hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?



ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?



Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.



Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı.



Şimdilerde müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedin' adlı single çalışmasını çıkardı.