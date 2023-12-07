Ali Düşenkalkar kimdir, Gönül Dağı kadrosundan ayrıldı mı?

ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?

Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, 1961 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir. 15 yıldır Atatürk’ün Söylev’ini saydam görüntü eşliğinde sivil toplum kuruluşlarına, askerî okullara, üniversitelere, lise son sınıflara, yurt dışındaki Türk topluluklarına sunmaktadır.

Dialog Anlatım ve İletişim’de diksiyon, fonetik, drama ve konuşma dersleri vermektedir. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Munis Düşenkalkar'ın ağabeyidir. "V for Vendetta" filminin başrolü olan V karakterini Türkçe seslendirmiştir.