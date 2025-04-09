Ali Önsöz (Yusuf) Kuruluş Osman’a veda ediyor

Kuruluş Osman 6. Sezonunda da gerek senaryosu gerekse vedalarıyla konuşuluyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Bozdağ Film imzalı dizide yeni sezonla ilgili son karar merak konusu olurken dizide hikâye değişikliği nedeniyle yaşanan ayrılıklar da sürüyor.

YUSUF KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILACAK MI?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yusuf karakterine hayat veren Ali Önsöz ekipten ayrılıyor. 9 Nisan'da ekrana gelecek 187. bölümde diziye veda edecek olan Ali Önsöz’ün aksiyon sahnesi çekerken ayağının ön çapraz bağları kopmuştu.