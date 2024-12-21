Anadoludakiler NTV'de başlıyor

Toprağında bereketin, mutfağında birikimin, usta ellerdeki becerinin diyarı Anadolu, artık geçmişi geleceğe taşıyacak yeni bir nesil yetiştiriyor. "İhtiyacımız olan her şey Anadolu’da" diyen, özünü koruyarak sahip olduğu potansiyeli hayata geçiren, çalışkan bir nesil sahneye çıkıyor.



Zorlu coğrafyasına rağmen emeğini taştan çıkaran Karadeniz, taşan bereketi, birikimi ve becerisiyle öne çıkıyor.



Tarlada yeşil, fabrikada siyah, bardakta kırmızı olan Rize çayı, yeni dokunuşlarla nasıl bir değer oluşturuyor? Çayın yanında sunulan bir dilim Hopa Laz böreğinin tescil hikayesi ve kadın girişimciliğiyle nasıl kooperatife dönüştü? Trabzon’da kuşaklar boyu süregelen Kazaziye sanatı, dünyaya nasıl açılıyor?



Sanayi Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansının, Anadoludakiler oluşumu üzerindeki rolü ve özellikle Karadeniz Bölgesi kapsamında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)'nın destekleri ve yürüttüğü çalışmalar önemli bir rol üstleniyor.



Anadoludakiler için şimdi yeni başarı hikayeleri kapıda. Dünyaya örnek olacak, tüm ilgiyi bu eşsiz ürünlerin üzerine çekecek yepyeni çalışmalar peşi sıra geliyor. Anadolu, küresel anlamda markalaşıyor. Coğrafyamızda ihtiyacımız olan her şeyi karşılayabilecek bir miras var.

Şimdi, ‘Anadoludakiler’i yeniden keşfetme zamanı…



Anadoludakiler, ilk bölümüyle 22 Aralık pazar 12.15’te NTV’de başlıyor.