Anka filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Anka filminin konusu

2022 vizyona giren Türk filmi Ankara, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. “Anka” filminde gizli servis ajanları Akif ve Araz, Ermeni çetelerincealıkonulan Rus bilim adamı Mihael Mark’ı kurtarma operasyonunu anlatıyor. Peki, Anka filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Anka filminin konusuna ilişkin ayrıntıları derledik.

Anka filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Anka filminin konusu

Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı Anka'nın kadrosunu, Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya oluşturuyor. 

ANKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlanan filmin bir kısmı İstanbul'da tamamlandı. 

Anka filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Anka filminin konusu - 1

ANKA FİLMİ KONUSU

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

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