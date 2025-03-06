Annem Ankara dizisi bitiyor mu?

2024 kasım ayından bu yana izleyicilerle buluşan Annem Ankara'nın final yapacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Annem Ankara dizisi için final kararı geldi. Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ü buluşturan dizi 15. bölümde final yapacak. Annem Ankara'nın final bölümü 19 Mart Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.



Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesini ekrana taşıyan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatıyordu. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getiriyordu.



ANNEM ANKARA OYUNCULARI



BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Korel ve Günsür ile birlikte; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

