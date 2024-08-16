Annem Ankara dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı: Annem Ankara dizisinin oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni sezonda ekrana gelecek olan iddialı dizisi Annem Ankara'nın okuma provası yapıldı. “Annem Ankara” dizisinin çekimleri yakında başlıyor.
ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİMLER?
90’lı yılların Ankara’sında tek başına üç evlat yetiştiren Zuhal’in ve eşi Hasan’ın hikâyesini anlatan dizinin iddialı kadrosu Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahiner, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın, Celile Toyon, Faruk Teber, Başak Angigün'den oluşuyor.
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