Annem Ankara oyuncu kadrosunda kimler var? Annem Ankara oyuncu kadrosu ve konusu

BKM imzalı Annem Ankara’da Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Korel ve Günsür ile birlikte; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU

Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesiyle karşımıza gelecek olan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatacak. “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getirecek.