Annem Ankara'nın final günü değişti: Annem Ankara final bölümü ne zaman yayımlanacak?

Annem Ankara dizisinin ekran macerası önümüzdeki hafta sona eriyor. 13 hafta boyunca çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizinin bu hafta 14. bölümü ekrana gelecek. Haftaya ise Kanal D‘de Annem Ankara‘nın yerine “Eşref Rüya” dizisi yayınlanacak. Bu nedenle Annem Ankara‘nın kanalın boş günlerinden salı ve pazardan hangi güne geleceği merak konsuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir değişiklik olmazsa Kanal D’nin “Annem Ankara”nın final bölümünü 23 Mart Pazar günü yayınlayacağı yönünde…



YERİNİ "EŞREF RÜYA" ALACAK



Bu hafta 14. bölümüyle ekrana gelecek olan "Annem Ankara", gelecek hafta son kez izleyici karşısına çıkacak. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı "Eşref Rüya" dizisi alacak.



Üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı Zuhal’in hikayesini ekrana taşıyan Annem Ankara, seyircilere yakın dönemin duygularını yaşatıyordu. Dizi, 90’lı yıllarda yaşayan bir annenin yaşam mücadelesini ekrana getiriyordu.