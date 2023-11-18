Arak dizisiyle ilgili ilk ayrıntılar belli oldu: Arak dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

ARAK DİZİSİ KADROSU

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak’ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

ARAK DİZİSİNİN KONUSU



Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak olan “Arak” çok yakında başlayacak.