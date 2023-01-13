Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan "Stil İkonu" programıyla jüriliğe adım atıyor (Aslıhan Doğan Turan kimdir?)

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, jüri üyeliğine adım atıyor. Stil İkonu isimli yeni yarışmada jüri üyeliği yapacak olan Turan'a Hakkan Akkaya eşlik edecek.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan "Stil İkonu" programıyla jüriliğe adım atıyor (Aslıhan Doğan Turan kimdir?)

Aslıhan Doğan Turan yeni projesiyle gündeme geldi. Yeni başlayacak moda programında jüri üyeliği yapacak olan Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan "Stil İkonu" programıyla jüriliğe adım atıyor (Aslıhan Doğan Turan kimdir?) - 1

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına eşi 'dan da yanıt gecikmedi. Turan, "Hayırlı olsun karıcığım" cümlesiyle desteğini dile getirdi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan "Stil İkonu" programıyla jüriliğe adım atıyor (Aslıhan Doğan Turan kimdir?) - 2

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Doğan, 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2 erkek çocuğu var. Aslıhan Doğan Turan, YouTube ve kişisel sosyal medya hesaplarından stil paylaşımlarında bulunuyor. 

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...