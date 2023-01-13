Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan "Stil İkonu" programıyla jüriliğe adım atıyor (Aslıhan Doğan Turan kimdir?)

Aslıhan Doğan Turan yeni projesiyle gündeme geldi. Yeni başlayacak moda programında jüri üyeliği yapacak olan Turan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN DESTEK GELDİ

Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımına eşi Arda Turan'dan da yanıt gecikmedi. Turan, "Hayırlı olsun karıcığım" cümlesiyle desteğini dile getirdi.

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya geldi. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Doğan, 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2 erkek çocuğu var. Aslıhan Doğan Turan, YouTube ve kişisel sosyal medya hesaplarından stil paylaşımlarında bulunuyor.