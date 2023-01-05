Arife Gökçe olayında son durum: Talihsiz kadın Sinan Sardoğan tarafından mı öldürüldü?

Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'nin bulunması için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıktı. Olay günü Arife Gökçe'nin evinin etrafında görülmesi ve o günden bu yana yaşlı kadından haber alınamaması cinayet iddialarını gündeme getirdi.

TELEFON YAĞDI



Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, ihbarda bulundu.Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı. Kimi köyünü terk etti, kimi bir daha Tokat'a ayak bile basmadı. Jandarma ekipleri eğitimli köpekler eşliğinde köyü didik didik arandı ;ancak yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı.Olay günü pantolonunu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de incelendi.Hakkındaki korkunç iddiaları reddeden şahıs, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların öfkelenmesine sebep oldu.



TALİHSİZ KADIN SİNAN SARDOĞAN TARAFINDAN MI ÖLDÜRDÜ?



Tavırlarıyla herkesi öfkelendiren Sinan, yaşlı kadına bir şey yapmadığını iddia etse de anlatığı tutarsızlıklar dikkat çekti. "Benden rahatsızdı ama her gün evinin önündeydim" diyen şahsın talihsiz kadına çirkin mesajlar attığı öğrenildi. Programa her gün hakkında onlarca telefon gelen şahsın çoğu 55 yaş üstü birçok kadını mesajlarla ya da fiziksel taciz ettiği öne sürüldü.