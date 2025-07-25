Arka Sokaklar'a eski karakterlerden biri geri dönüyor: Ali Akdoğan yeniden ekipte

"Arka Sokaklar"ın yeni yayın döneminde 20. sezonu seyirciyle buluşacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, polisiye diziyle ilgili kulislerden sızan bilgilere göre yeni sezonda ekibe eski kadrodan sürpriz bir dönüş yaşanacak.



SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR



Şevket Çoruh, Oya Okar gibi dizinin sevilen isimlerinin ardından Rıza Baba’nın (Zafer Ergin) damadı Ali Akdoğan’a hayat veren Alp Korkmaz da hikâyeye geri dönüyor. 2006’dan beri ekranda olan dizinin 20. sezon çekimlerinin ağustos ayının ikinci haftası başlaması planlanıyor.

