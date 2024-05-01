Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü, ne zaman dönecek?

18 yıldır ekranda olan, Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziye dönüşü izleyicileri sevindirmekle beraber hikâyeye dair merakı da iyice artırdı. “Yaşarken de ölünür” cümlesinin ekrana geldiği tanıtım filmi ise bir kez daha gündem oldu.

MESUR KOMİSER NE ZAMAN DÖNECEK?



Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu. Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikaye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı dizinin 3 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.