Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin diziden ayrıldı

2006 yılından beri yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17 yıldır Rıza Baba karakterine hayat veren oyuncu sözleşmesini feshetti. Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu’nun isteği üzerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

GELECEK PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Yapım şirketi ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. İddialara göre, usta oyuncu 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.



Ancak konuya dair Zafer Ergin'den net bir açıklama henüz gelmedi.

