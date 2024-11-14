Aşk Evlilik Boşanma dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Aşk Evlilik Boşanma dizisi ne zaman başlayacak?

Aşk Evlilik Boşanma dizisine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Salı akşamları izleyicilerle buluşacak olan dizi kasım ayı itibarıyla başlayacak.

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi 19 Kasım Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA DİZİSİ KONUSU

Aşk Evlilik Boşanma dizisi aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.