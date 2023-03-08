Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstleneceği filmde Farah Zeynep Abdullah Bihter karakterini, Boran Kuzum ise Behlül karakterini canlandıracak. Kadroda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimler yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1900’lü yıllarda geçecek filmde Bülent ve Nihat karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu. Filmde evin küçük oğlu “Bülent” rolünü Mert İnce canlandıracak. İnce, Farah Zeynep Abdullah’lı “Bergen” filminde de rol almıştı.

Filmde “Nihat” rolünü de Mertcan Tekin canlandıracak.