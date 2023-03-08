Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Bihter rolüne Farah Zeynep Abdullah'ın hayat vereceği filmde Bülent ve Nihat karakterlerini kimin canlandıracağı belli oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın üstleneceği filmde Farah Zeynep Abdullah Bihter karakterini, Boran Kuzum ise Behlül karakterini canlandıracak. Kadroda Osman Sonant (Adnan bey), Hande Ataizi (Firdevs), Ebru Özkan (Matmazel), Helin Kandemir (Nihal), Nezaket Erden (Peyker) ve Lorin Menhart (Beşir) gibi isimler yer alıyor.

Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 1900’lü yıllarda geçecek filmde Bülent ve Nihat karakterlerini canlandıracak isimler belli oldu.

Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu - 2

Filmde evin küçük oğlu “Bülent” rolünü Mert İnce canlandıracak. İnce, Farah Zeynep Abdullah’lı “Bergen” filminde de rol almıştı.

Aşk-ı Memnu filminin Bülent ve Nihat'ı belli oldu - 3

Filmde “Nihat” rolünü de Mertcan Tekin canlandıracak.

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