Atatürk dizisi için yeni gelişme: Televizyonda yayınlanacak

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturduğu, başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı "Atatürk" dizisi merakla bekleniyor.

Disney Plus'da yayınlanacağı duyurulan 6 bölümlük dizinin, 29 Ekim'de izleyici karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Disney Plus'ın yerli yapımlarını iptal etme kararı sonrası "Atatürk" dizisiyle ilgili bir sıkıntı olmadığı açıklanmıştı.

TELEVİZYONDA YAYILANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Atatürk" dizisi Disney Plus yerine Fox TV'de yayınlanacak. Yayın 29 Ekim 2023’te “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla yapılacak.



Öte yandan diziyle ilgili bir diğer iddia ise "Atatürk" dizisi, yapımcı Saner Ayar tarafından hazırlanacak özel montajlı haliyle iki bölüm olarak sinemalarda da vizyona girecek.