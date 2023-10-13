Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? (Atatürk filminin oyuncu kadrosu)

‘Atatürk’ için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı yapım, yıl bitmeden izleyicilerle bululacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda FOX ekranlarında TV’ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım’da ve 5 Ocak’ta sinemalarda vizyona girecek.
ATATÜRK FİLMİ KADROSU
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ve iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç gibi değerli isimler yer alıyor.
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