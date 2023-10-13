Atatürk filmi ne zaman vizyona girecek? (Atatürk filminin oyuncu kadrosu)

ATATÜRK FİLMİ KADROSU

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ve iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak ‘Atatürk’ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aras Bulut İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç gibi değerli isimler yer alıyor.