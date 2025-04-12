Avlu dizisi yeniden mi başlayacak, yeni sezon oyuncuları kimler?

Avlu dizisi 6 yıl önce Star TV’de seyirciyle buluşmuş ve Demet Evgar’lı dizi kısa sürede fenomen projeler arasına adını yazdırmıştı. Limon Film çok sevilen diziyi yoğun istek üzerine yeniden çekmek için harekete geçti.



Dizinin Rüçhan Çalışkur’un seslendirdiği tanıtımı yayınlandı. Henüz yayın kanalı açıklanmayan dizinin kadrosunda hangi eski oyuncuların olacağı ise yakında açıklanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iki sezondur Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar bu kez kadroda olmayacak.