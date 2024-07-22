Ayazın Sonu Güneş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Ayazın Sonu Güneş dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

AYAZIN SONU GÜNEŞ KONUSU



Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri için Londra’ya gitmek üzere olan genç bir kadındır. Kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır. Kardeşinin içine düştüğü cehennemden kurtarmaya yemin eden Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına sızar. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken sebep olduğu büyük hatanın bedelini aşkla ödeyeceğinden habersizdir.



Yıllarca kalbine ördüğü duvarların ardında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu duvarları yıkarken, Güneş, hisleri ve intikamı arasında kalmaktan kurtulamaz.



Sırlarla örülmüş bir yolculuğun içinde bir savaş verecek olan Ayaz ve Güneş’in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacaktır.