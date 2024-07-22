Ayazın Sonu Güneş dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Ayazın Sonu Güneş dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Ayazın Sonu Güneş dizisi genç isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu’nun yanı sıra Sema Öztürk, Mert Yavuzcan, Suat Sungur, Gökçe Yanardağ, Necat Bayar, Birgül Ulusoy gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Ayrıca, genç yetenekler Dilara Gül Demiral, Suyumbige Dadalı, Elif Hilal Yalçın, Ahmet Can Nurman, Aysel Nur Cin, Elif Karagöz ve Batuhan Sel de kadroda yer alıyor.
AYAZIN SONU GÜNEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul Beykoz’da bir konakta çekilen dizinin senaryosunu Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Özgür Pak ve Özdemir Göksel Aydın oturuyor.
AYAZIN SONU GÜNEŞ KONUSU
Güneş, üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri için Londra’ya gitmek üzere olan genç bir kadındır. Kardeşinin bir iftira sonucu hapse girmesiyle tüm hayallerinden vazgeçmek zorunda kalır. Kardeşinin içine düştüğü cehennemden kurtarmaya yemin eden Güneş, bu duruma sebep olduğunu düşündüğü Ayaz’ın hayatına sızar. Ayaz, mirasçısı olduğu holdingi ve sevdiklerini korumaya çalışırken sebep olduğu büyük hatanın bedelini aşkla ödeyeceğinden habersizdir.
Yıllarca kalbine ördüğü duvarların ardında yaşamaya alışmış olan Ayaz, Güneş’in varlığı ile bu duvarları yıkarken, Güneş, hisleri ve intikamı arasında kalmaktan kurtulamaz.
Sırlarla örülmüş bir yolculuğun içinde bir savaş verecek olan Ayaz ve Güneş’in kurtuluşları da esaretleri de aşk olacaktır.
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