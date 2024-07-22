Ayazın Sonu Güneş dizisinin Güneş'i Hira Koyuncuoğlu kimdir?

Genç oyuncu Hira Koyuncuoğlu, Kanal D’nin yeni dizisi “Ayazın Sonu Güneş” ile izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu dizide üniversiteden yeni mezun olmuş, idealleri uğruna yurtdışına gitmeye hazırlanan Güneş’i canlandıracak.



HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR?



Hira Koyuncuoğlu, 5 Ocak 1995 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.. Yalova'da liseden mezun olduktan sonra İstanbul'a giderek Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde eğitim görmüştür. 1999 yılında gerçekleşen Gölcük depreminden sonra uzun süre ailesi ile birlikte çadırda kalmıştır. Depremin ardından kendisinde deprem fobisi oluştuğunu bir röportajında belirtmiştir.



2012 yılında Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından O Hayat Benim dizisinde Nehir karakterini canlandırmıştır.



Uzun süredir oyunculuk dışında profesyonel olarak bale ve modern dans eğitmenliği de yapmaktadır.