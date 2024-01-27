Ay’ın Düşüşü (Moonfall) oyuncuları kimler, konusu ne?

Ay'ın Düşüşü, Roland Emmerich tarafından ortaklaşa yazılan ve yönetilen bir bilimkurgu aksiyon felaket filmidir.
Moonfall'ın 4 Şubat 2022'de Lionsgate tarafından sinemalarda yayınlandı.
AYIN DÜŞÜŞÜ KONUSU
Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.
AYIN DÜŞÜŞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Halle Berry - Jo Fowler
Patrick Wilson - Brian Harper
John Bradley - KC Houseman
Michael Peña - Tom Lopez
Charlie Plummer - Sonny Harper
Kelly Yu - Michelle
Donald Sutherland - Holdenfield
Eme Ikwuakor - Doug Davidson
Carolina Bartczak - Brenda Lopez
Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair
Stephen Bogaert - Albert Hutchings
Azriel Dalman - Sonny Child
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