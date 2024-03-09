Aziz Mahmud Hüdayi dizisi ramazan ayında seyircilerle buluşacak: Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

Anadolu'da yetişen velilerden Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşamı, "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisiyle seyirciye aktarılacak. Dizi TRT 1 ekranında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyici ile buluşacak.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk yer alıyor.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ KONUSU



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin konusu özetle şöyle:



"Aziz Mahmud Hüdayi, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır…"