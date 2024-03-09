Aziz Mahmud Hüdayi dizisi ramazan ayında seyircilerle buluşacak: Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

Başrolünde Rüzgar Aksoy'un yer aldığı Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesine odaklanan "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisi Ramazan ayı boyunca televizyon izleyicileriyle buluşacak.  İşte Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Aziz Mahmud Hüdayi dizisi ramazan ayında seyircilerle buluşacak: Aziz Mahmud Hüdayi dizisi oyuncuları kimler?

Anadolu'da yetişen velilerden Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşamı, "Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu" dizisiyle seyirciye aktarılacak. TRT 1 ekranında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyici ile buluşacak.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Cem Kurtoğlu, Duygu Gürcan, Hakan Örge ve Tuğba Melis Türk yer alıyor.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ DİZİSİ KONUSU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin konusu özetle şöyle:

"Aziz Mahmud Hüdayi, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır…"

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