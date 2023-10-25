Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat kaç yaşında ve nereli?

Azize Polat, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. 2021 yılında katıldığı MasterChef yarışmasıyla tanınan Azize Polat, daha sonrasında MasterChef All-Star'a dahil edilmişti. Peki, Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat kaç yaşında ve nereli?

Azize Polat kimdir? MasterChef Azize Polat kaç yaşında ve nereli?

Azize Polat, 37 yaşındadır. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya 2021 yılında katılmıştır.

2021 yılında, üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor. Azize, 2021 yılında yedeklerden kadroya dahil olmuştu.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Azize Polat, yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etmişti.

Son olarak 2023 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye All-Star'da yarışan Azize Polat, geçtiğimiz bölümlerde elenerek yarışmaya veda etmiştir.

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