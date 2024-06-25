Babası filmi oyuncuları kimler? (Babası filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Cem Tabak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Babası filminin oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Gaye Gürsel, Orçun Kaptan yer alıyor.

BABASI FİLMİ KONUSU

Ali Rıza ve Mine’nin evliliği 1 ay sürer. Devlerin aşkı büyük olmaz ama bu evlilikten bir çocukları olur. Ali Rıza iyilik adına bir adamı komaya soktuğu için hapse girince Mine, babası Sulhi’nin de gazı ile Ali Rıza’ya bir oğlu olduğunu söylemez. Ali Rıza yalnızdır, tutunacak dalı yoktur fakat kader Ali Rıza’yı tutar ve Ali Rıza 10 yıl sonra çıkınca sır gibi saklanan bir oğlu olduğunu öğrenir. Bu da yetmezmiş gibi Mine’nin Aksel adında bir kocası olduğunu öğrenir, bu da yetmezmiş gibi öz çocuğu Çağatay’ın bu adama baba dediğini öğrenir. Her şeyi öğrenen Ali Rıza, Çağatay’a gerçek babanın ne demek olduğunu öğretmeye karar verir. Ali Rıza’nın kendine has babalık dersleri tüm aksiyonuyla sürerken geçmişi de kötü bir sürpriz için git gide Ali Rıza’ya doğru yaklaşır…



