Bahar dizisinde Umay öldü mü?
Bahar dizisinin yayınlanan son bölümüne Umay'ın kaybolması damga vurdu. Bahar'ın 46. bölümünde; Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükledi. Umay’dan geriye yalnızca Bahar’a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştı. Peki, Bahar dizisinde Umay öldü mü?
Salı akşamları yayımlanan Bahar dizisinin son bölümünde yaşananlar ardından Umay'ın dizideki akıbeti merak konusu oldu. Bahar'ın 46. bölümünde; Umay, ailesine bir veda mektubu bırakarak evden ayrıldı ve ardından bir kaza geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırıldı.
Ameliyat sırasında kalbi duran ve hayatını kaybeden bir kişinin Umay olduğu sanıldı. Bu haber aileyi ve izleyicileri derinden etkiledi. Ancak, ameliyatta hayatını kaybeden kişinin Umay olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme, Umay'ın hayatta olduğunu ortaya koydu.
YENİ KARAKTER YARDIM ETTİ
Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye son olarak "Kızıl Goncalar" dizisinde seyirci karşısına çıkan yetenekli Can Kızıltuğ katıldı. "Bahar"da "Yusuf" karakterine hayat veren Kızıltuğ, Umay’a (Alisa Sezen Sever) yardım etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi