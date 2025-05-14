Bahar dizisinde Umay öldü mü?

Salı akşamları yayımlanan Bahar dizisinin son bölümünde yaşananlar ardından Umay'ın dizideki akıbeti merak konusu oldu. Bahar'ın 46. bölümünde; Umay, ailesine bir veda mektubu bırakarak evden ayrıldı ve ardından bir kaza geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırıldı.

Ameliyat sırasında kalbi duran ve hayatını kaybeden bir kişinin Umay olduğu sanıldı. Bu haber aileyi ve izleyicileri derinden etkiledi. Ancak, ameliyatta hayatını kaybeden kişinin Umay olmadığı anlaşıldı. Bu gelişme, Umay'ın hayatta olduğunu ortaya koydu.

