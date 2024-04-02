Bahar dizisine Rengin'in eski eşi ortaya çıkıyor: Can Wallece karakterine hayat verecek olan Fehmi Karaarslan kimdir?

Oyuncu Fehmi Karaarslan, "Bahar" dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Karaarslan dizide Can Wallece karakterine hayat verecek.

FEHMİ KARAARSLAN KİMDİR?

Tiyatro oyuncu ve yönetmeni, sinema ve dizi film oyuncusu Fehmi Karaarslan 29 Nisan 1981, İstanbul doğumlu. Önce Lyon Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’ne girdi ve burada lisans eğitimini aldı. Ardından ise Lyon Bölge Konservatuarı’nda yine Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nü kazandı ve buradaki eğitimini tamamladı. F.R.A.C.O. – Burlesk Oyunculuk Okulu’ndaki oyunculuk eğitiminin sonrasında Chalon en Champagne – Ulusal Sirk Sanatları Okulu2nda bulunan Clown – Oyunculuk Eğitim Programı’na katılmaya hak kazandı. Paris Devlet Yüksek Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nün sona ermesinin ardından ise Fransa’da pek çok farklı tiyatro oyununda oyuncu olarak yer alarak bu alandaki deneyimini arttırmaya başladı. Lakin kariyerini Fransa’da sürdürmek yerine Türkiye’ye döndü oyunculuk kariyerine burada devam etti.



Fehmi Karaarslan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2008 yılından itibaren Dinle Neyden, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Siyah Beyaz Aşk, Kirli Sepeti gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.