Bahar dizisine yeni oyuncu: Evren'in sevgilisi mi geliyor? Dora Ersoy karakteri ilk kez görüldü

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 14 Mayıs akşamı yayımlanacak yeni bölüme dair ipuçları veren fragmana yeni oyuncu damga vurdu. "Dora Ersoy" karakterinin görüntüleri ardından izleyiciler "Evren'in sevgilisi mi var?" sorusuna yanıt arıyor.

Bahar dizisine yeni oyuncu: Evren'in sevgilisi mi geliyor? Dora Ersoy karakteri ilk kez görüldü

Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında Yasemin Allen'in hayat vereceği Dora Ersoy karakteri ilk kez görüldü. Ünlü oyuncu Yasemin Allen, dizinin 12. bölümünden itibaren kadroya dahil olacak. Allen, özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.

BAHAR 11. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!


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