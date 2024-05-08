Bahar dizisine yeni oyuncu: Evren'in sevgilisi mi geliyor? Dora Ersoy karakteri ilk kez görüldü

Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında Yasemin Allen'in hayat vereceği Dora Ersoy karakteri ilk kez görüldü. Ünlü oyuncu Yasemin Allen, dizinin 12. bölümünden itibaren kadroya dahil olacak. Allen, özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek.

BAHAR 11. BÖLÜM ÖZETİ



Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar. Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!





