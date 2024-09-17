Bahar dizisinin 2. sezon tarihi açıklandı: Bahar dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

"Bahar" dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu. Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce tarafından kaleme alınan Bahar dizisi eylül ayı içerisinde ekranlara merhaba diyecek. Sezon finaliyle hafızalara kazınan Bahar'ın yeni sezon ilk bölümü 24 Eylül'de yayımlanacak.



Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle diziye yeni katılan isimler arasında.