Bahar yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bahar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

Bahar yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Sezon finaliyle hafızalara kazınan Bahar, 24 Eylül 2024 Salı akşamı yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyecek. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu.

Senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı Bahar’ın kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor.