Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Burak Deniz ve Hande Erçel’i yıllar sonra bir araya getiren “Bambaşka Biri”nin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtım ardından dizinin konusu ve kadrosu merak edildi. Yeni sezon dizilerinden olan Bambaşka Biri, eylül ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, dizinin oyuncu kadrosunda kimler?

Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar

Bambaşka Biri dizinin ayrıntıları belli oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.

Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 1

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci eşlik ediyor. 

Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar - 2

BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Bambaşka Biri” 11 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" diyecek. 

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