Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci eşlik ediyor.